Вже зовсім скоро набудуть чинності великі зміни щодо посадкових талонів в Ryanair – за місяць їх прийматимуть лише у цифровому вигляді у більшості аеропортів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Як зміниться робота Ryanair з листопада?

Схему зміни паперових посадкових талонів та цифрові планували запровадити ще у травні 2025 року – і це мало на меті скасувати плату за реєстрацію, а також заощадити приблизно 300 тонн паперу щороку. Окрім того, так мандрівники зможуть отримувати прямі та швидкі оновлення щодо рейсів.

Втім, багатьох людей турбують практичні аспекти цих змін, тож відповідаємо на найбільш поширені питання щодо змін в авіакомпанії.

Як можна отримати цифровий посадковий талон?

Пасажири Ryanair можуть зареєструватися на сайті авіакомпанії, або ж знайти посадковий талон через застосунок Ryanair, що доступний в Apple App Store та Google Play.

В авіакомпанії заявляють, що цей метод набагато швидший та простіший і призводить до меншого стресу, порівняно з використанням паперових квитків.

Що буде, якщо телефон розрядиться, або ж загубиться до посадки?

Втрата телефона – це стрес, та все ж це не завадить вам сісти на рейс, пише Independent.

Якщо ви загубите телефон, не проблема. Якщо ви зареєструєтесь до прибуття в аеропорт, ми безкоштовно видамо вам паперовий посадковий талон в аеропорту,

– пояснив керівник Ryanair Майкл О'Лірі.

Що робити, якщо в аеропорту поганий WiFi чи немає мобільного інтернету?

У компанії запевнили, що після завершення онлайн-реєстрації ваш квиток буде доступний у застосунку офлайн, і для того, аби відкрити його, інтернет не потрібний. Втім, усі пасажири все ще отримуватимуть нагадування поштою про реєстрацію за 48 та 24 години до вильоту.

