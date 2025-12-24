Часто трапляється так, що одні пункти пропуску дуже завантажені, і там годинами доводиться стояти у черзі, а інші – майже вільні, і там можна проминути кордон значно швидше, повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.
Цікаво Польща ризикує втратити сотні тисяч українських працівників: скільки людей хоче виїхати
Коли через кордон їде найбільше людей?
За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, активність пасажиропотоку прив'язана до святкових днів – а саме до Різдва та Нового року. Раніше найбільше людей їхали через кордон 7 січня, але зараз кількість пасажирів зростає саме 25 грудня.
Щоб порівняти динаміку, наведу статистику. Два тижні тому кордони в будні перетинало близько 75 тисяч громадян за добу – це сукупно в обох напрямках. За вихідні – біля 85 тисяч,
– заявив речник.
І статистика попередніх років показує, що в період свят, і особливо у вихідні, пасажиропотік зростав до понад 100 тисяч перетинів кордону за добу. Та безпосередньо на Різдво, 25 грудня, він суттєво впаде, і знизиться також 1 січня, на Новий рік.
Ще 24 грудня пасажиропотік зростає, а потім падає, і те саме повторюється з 31 грудня – в цей день кількість перетинів кордону висока, а наступного дня падає. Причина – бо в дні свят люди намагаються бути вдома.
Де найменші черги на кордоні?
Перше, що варто зробити – це перевірити Фейсбук-сторінку Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Кожні три години там дають оновлення щодо того, які черги на кожному пункті пропуску.
Часто буває так, що один пункт має високу завантажений, а сусідній з ним – або не завантажений, або пасажиропотік там нижчий і там можна швидше проїхати,
– поділився Демченко.
Найбільш завантаженим є кордон з Польщею – половина усього пасажиропотоку припадає саме на цю ділянку. Тож в пікові періоди не варто їхати через Шегині, Краківець, Рава-Руську, адже вони найбільш завантажені.
Натомість пункт Нижанковичі у Львівській області буде менш завантаженим.
Що ще варто знати туристам, що їдуть за кордон?
Перед тим як їхати за кордон, потрібно дізнатися точну суму готівки, яку можна вивозити без декларації.
Окрім того, варто переконатися, що ви нічого не забули – адже без деяких документів просто не пропустять через кордон.