Аби не зіпсувати собі відпочинок, варто заздалегідь дізнатися, скільки грошей можна брати з собою та ввозити до України, повідомляє 24 Канал з посиланням на Europortal.

Скільки грошей можна перевозити через кордон?

Для того, аби не починати омріяний відпочинок зі сплати чималого штрафу, слід добре запам'ятати, яку суму можна вивозити одній людині без декларації. У 2025 році українці можуть вивезти за кордон 10 000 євро готівкою та дорогоцінними металами. Якщо ж кількість валюти перевищує цей ліміт, її потрібно задекларувати.

Митну декларацію можна заповнити самостійно, роздрукувавши і заповнивши її від руки, або ж прямо на кордоні. До декларації також потрібно буде додати документи, що підтвердять законність надходження готівки – це може бути виписка з банку чи чек з банкомата. Такі документи мають бути видані не пізніше, ніж за 90 днів до поїздки.

А ось за порушення правила щодо готівки і відсутність декларації доведеться заплатити штраф у розмірі 1700 гривень, а також сума, що перевищує еквівалент 10 000 євро, може бути конфіскована. Або ж штраф складатиме 20% від суми, яка перевищує ліміт та незадекларована.

Для дітей правила такі самі – неповнолітні українці мають право перевозити не більше, ніж 10 000 євро.

Що ще потрібно знати українцям, що їдуть за кордон?