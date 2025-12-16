Навіть у дорогих готельних номерах туристів можуть спіткати дуже неприємні сюрпризи – і експертці з подорожей Емі Джонс довелося переконатися у цьому на власному досвіді, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Тож вона радить після заселення у номер завжди дивитися на одну річ.

На що звертати увагу у готельному номері?

Дуже часто у покоївок немає вдосталь часу, аби як слід поприбирати готельний номер – і тому часом можна наштовхнутися у ньому на речі попередніх гостей.

Після того як я зареєструвався у своїй нібито чистій спальні в різних готелях, я знайшов на підлозі штани, півпляшки води, що все ще лежала в холодильнику, брудний халат і простирадло, заляпане кров’ю,

– поділилася експертка.

Втім, є ще одна річ, яка не така помітна, але може виявитися навіть більш "огидною". І саме на неї Емі Джонс радить звертати увагу передусім.

Дуже часто у готельних номерах пропонують набори для приготування чаю та кави, а графин з водою та скляний стакан можна знайти завжди. І жінці неодноразово доводилося бачити, як покоївки просто промивають чашки водою у ванній та протирають їх ганчірками для прибирання. Цього достатньо, аби позбутися розводів від кави та чаю, але зовсім недостатньо, аби посуд став по-справжньому чистим.

Тож не варто одразу ж користуватися будь-яким скляним посудом, знайденим у готельному номері, адже ви точно не можете знати, чи мили його якісно після того, як з нього пив хтось інший. Натомість краще самостійно прокип'ятити чайник та почистити чашки гарячою водою.

До слова, у готелях є ще кілька брудних місць, про які не підозрюють більшість людей, пише Travel+Leisure. Ось до чого варто ставитися обережно:

декоративні подушки;

телефон;

душова кабінка та ванна.

