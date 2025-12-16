24 Канал з посиланням на Державну міграційну службу України розкаже, що саме потрібно для оформлення біометричного закордонного паспорта.

Дивіться також На кордоні з Румунією запрацювала система EES: що варто врахувати мандрівникам

Які документи потрібні дорослим?

Для оформлення закордонного паспорта громадяни України необхідно подати:

Паспорт громадянина України (ID-картка або паспорт-книжечка);

Ідентифікаційний код (РНОКПП);

Попередній закордонний паспорт (якщо він є);

Квитанцію про сплату адміністративного збору або документ про пільгу;

Заяву-анкету, яка заповнюється безпосередньо у підрозділі ДМС або ЦНАПі.

Фотографування, зняття відбитків пальців та цифровий підпис здійснюються на місці.

Які документи потрібні для дітей?

Для оформлення закордонного паспорта дитині потрібні:

Свідоцтво про народження;

Паспорт одного з батьків або законного представника;

Ідентифікаційний код дитини (за наявності);

Документ, що підтверджує громадянство України (для дітей, народжених за кордоном);

Попередній закордонний паспорт дитини (якщо був).

Діти старше 12 років проходять сканування відбитків пальців, а з 14 років – ставлять власний підпис.

Які строки виготовлення?

Як мовиться на сайті сервісу Дія:

Стандартне оформлення – до 20 робочих днів;

Термінове оформлення – до 7 робочих днів.

У період воєнного стану строки можуть змінюватися залежно від завантаженості підрозділів.



Які документи потрібні для оформлення закордонного паспорта / Фото Unsplash

Без яких документів вас не пустять на авто за кордон?

Раніше ми писали, що для подорожі за кордон на авто необхідні:

закордонний паспорт,

водійське посвідчення,

техпаспорт,

довіреність (якщо не власник),

"Зелена карта",

документ про технічний стан авто.

В ЄС зросли штрафи за відсутність "Зеленої карти", які можуть досягати значних сум, а також можливе затримання або конфіскація авто.