24 Канал з посиланням на Державну міграційну службу України розкаже, що саме потрібно для оформлення біометричного закордонного паспорта.
Дивіться також На кордоні з Румунією запрацювала система EES: що варто врахувати мандрівникам
Які документи потрібні дорослим?
Для оформлення закордонного паспорта громадяни України необхідно подати:
- Паспорт громадянина України (ID-картка або паспорт-книжечка);
- Ідентифікаційний код (РНОКПП);
- Попередній закордонний паспорт (якщо він є);
- Квитанцію про сплату адміністративного збору або документ про пільгу;
- Заяву-анкету, яка заповнюється безпосередньо у підрозділі ДМС або ЦНАПі.
Фотографування, зняття відбитків пальців та цифровий підпис здійснюються на місці.
Які документи потрібні для дітей?
Для оформлення закордонного паспорта дитині потрібні:
- Свідоцтво про народження;
- Паспорт одного з батьків або законного представника;
- Ідентифікаційний код дитини (за наявності);
- Документ, що підтверджує громадянство України (для дітей, народжених за кордоном);
- Попередній закордонний паспорт дитини (якщо був).
Діти старше 12 років проходять сканування відбитків пальців, а з 14 років – ставлять власний підпис.
Які строки виготовлення?
Як мовиться на сайті сервісу Дія:
- Стандартне оформлення – до 20 робочих днів;
- Термінове оформлення – до 7 робочих днів.
У період воєнного стану строки можуть змінюватися залежно від завантаженості підрозділів.
Які документи потрібні для оформлення закордонного паспорта / Фото Unsplash
Без яких документів вас не пустять на авто за кордон?
Раніше ми писали, що для подорожі за кордон на авто необхідні:
- закордонний паспорт,
- водійське посвідчення,
- техпаспорт,
- довіреність (якщо не власник),
- "Зелена карта",
- документ про технічний стан авто.
В ЄС зросли штрафи за відсутність "Зеленої карти", які можуть досягати значних сум, а також можливе затримання або конфіскація авто.