24 Канал со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины расскажет, что именно нужно для оформления биометрического загранпаспорта.

Смотрите также На границе с Румынией заработала система EES: что стоит учесть путешественникам

Какие документы нужны взрослым?

Для оформления загранпаспорта граждане Украины необходимо подать:

Паспорт гражданина Украины (ID-карта или паспорт-книжечка);

Идентификационный код (РНОКПП);

Предыдущий загранпаспорт (если он есть);

Квитанцию об уплате административного сбора или документ о льготе;

Заявление-анкету, которая заполняется непосредственно в подразделении ГМС или ЦНАПе.

Фотографирование, снятие отпечатков пальцев и цифровая подпись осуществляются на месте.

Какие документы нужны для детей?

Для оформления загранпаспорта ребенку нужны:

Свидетельство о рождении;

Паспорт одного из родителей или законного представителя;

Идентификационный код ребенка (при наличии);

Документ, подтверждающий гражданство Украины (для детей, рожденных за границей);

Предыдущий загранпаспорт ребенка (если был).

Дети старше 12 лет проходят сканирование отпечатков пальцев, а с 14 лет – ставят собственную подпись.

Какие сроки изготовления?

Как говорится на сайте сервиса Действие:

Стандартное оформление – до 20 рабочих дней;

Срочное оформление – до 7 рабочих дней.

В период военного положения сроки могут меняться в зависимости от загруженности подразделений.



Какие документы нужны для оформления загранпаспорта / Фото Unsplash

Без каких документов вас не пустят на авто за границу?

Ранее мы писали, что для путешествия за границу на авто необходимы:

загранпаспорт,

водительское удостоверение,

техпаспорт,

доверенность (если не владелец),

"Зеленая карта",

документ о техническом состоянии авто.

В ЕС выросли штрафы за отсутствие "Зеленой карты", которые могут достигать значительных сумм, а также возможно задержание или конфискация авто.