Украинским водителям, планирующих ехать в Польшу через пункт пропуска "Рава-Русская", следует подготовиться к тому, что там будут продолжаться ремонтные работы, пишет ГПСУ.
Интересно Вслед за Венецией: эти 5 популярных городов в Европе повышают туристический налог уже этим летом
Что нужно знать водителям?
С 09:00 24 апреля в зоне сервисного обслуживания перед пунктом пропуска начнутся ремонтные работы с украинской стороны. Ориентировочно они должны завершиться 1 июня 2026 года. Ремонт будет проходить поэтапно на полосах движения и на въезд, и на выезд из Украины – и поэтому движение транспорта организуют в двустороннем режиме с использованием одной полосы.
Поэтому предупреждают о том, что во время проведения ремонтных работ возможны небольшие изменения в "ритмичности пропускных операций".
Просим учесть информацию при планировании маршрута и выбирать оптимальное время для пересечения границы,
– написали в ГПСУ.
Какими еще пунктами пропуска можно воспользоваться?
Пересечь границу Украины можно еще в нескольких пунктах пропуска.
- Ягодин – подходит для грузовых транспортных средств с весом более 7,5 тонн, а также автобусов. Сейчас легковые машины и пешеходы не пропускаются.
- Смильница – пропускают легковые и грузовые транспортные средства, а также пешеходов, что хотят попасть в Украину.
- Смильница – для легковых, грузовых машин и пешеходов в Украину, пишет Государственная таможенная служба.
Что еще стоит знать путешественникам?
В Польше будет сложнее получить водительские права – там предлагают ограничить количество попыток на сдачу практической части экзамена до трех.
Кроме того, уже в июне заработает электронная очередь для легковых автомобилей через Дию, сайт и мобильное приложение "еЧерги".