Українським водіям, що планують їхати до Польщі через пункт пропуску "Рава-Руська", слід підготуватися до того, що там триватимуть ремонтні роботи, пише ДПСУ.

Що потрібно знати водіям?

З 09:00 24 квітня у зоні сервісного обслуговування перед пунктом пропуску почнуться ремонтні роботи з українського боку. Орієнтовно вони мають завершитися 1 червня 2026 року. Ремонт проходитиме поетапно на смугах руху і на в'їзд, і на виїзд з України – і через це рух транспорту організують у двосторонньому режимі з використанням однієї смуги.

Тож попереджають про те, що під час проведення ремонтних робіт можливі невеликі зміни у "ритмічності пропускних операцій".

Просимо врахувати інформацію під час планування маршруту та обирати оптимальний час для перетину кордону,

– написали у ДПСУ.

Якими ще пунктами пропуску можна скористатися?

Перетнути кордон України можна ще в кількох пунктах пропуску.

Ягодин – підходить для вантажних транспортних засобів з вагою понад 7,5 тонн, а також автобусів. Наразі легкові машини та пішоходи не пропускаються.

Смільниця – пропускають легкові та вантажні транспортні засоби, а також пішоходів, що хочуть потрапити в Україну.

– пропускають легкові та вантажні транспортні засоби, а також пішоходів, що хочуть потрапити в Україну. Смільниця – для легкових, вантажних машин та пішоходів до України, пише Державна митна служба.

