Українським водіям, що планують їхати до Польщі через пункт пропуску "Рава-Руська", слід підготуватися до того, що там триватимуть ремонтні роботи, пише ДПСУ.
Що потрібно знати водіям?
З 09:00 24 квітня у зоні сервісного обслуговування перед пунктом пропуску почнуться ремонтні роботи з українського боку. Орієнтовно вони мають завершитися 1 червня 2026 року. Ремонт проходитиме поетапно на смугах руху і на в'їзд, і на виїзд з України – і через це рух транспорту організують у двосторонньому режимі з використанням однієї смуги.
Тож попереджають про те, що під час проведення ремонтних робіт можливі невеликі зміни у "ритмічності пропускних операцій".
Просимо врахувати інформацію під час планування маршруту та обирати оптимальний час для перетину кордону,
– написали у ДПСУ.
Якими ще пунктами пропуску можна скористатися?
Перетнути кордон України можна ще в кількох пунктах пропуску.
- Ягодин – підходить для вантажних транспортних засобів з вагою понад 7,5 тонн, а також автобусів. Наразі легкові машини та пішоходи не пропускаються.
- Смільниця – пропускають легкові та вантажні транспортні засоби, а також пішоходів, що хочуть потрапити в Україну.
- Смільниця – для легкових, вантажних машин та пішоходів до України, пише Державна митна служба.
Що ще варто знати мандрівникам?
У Польщі буде складніше отримати водійські права – там пропонують обмежити кількість спроб на здачу практичної частини іспиту до трьох.
Окрім того, вже у червні запрацює електронна черга для легкових автомобілів через Дію, сайт та мобільний застосунок "єЧерги".