Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины, а также глава ведомства Алексей Кулеба.
Читайте также Популярный пункт пропуска "поставят на паузу": где ограничат движение на границе
Как изменится процесс пересечения границы?
Алексей Кулеба пояснил, что обновление сервиса предусматривает два направления: запуск электронной очереди для легковых авто и новые функции для грузовиков и автобусов.
Запуск очереди для легковых авто планируется уже в июне.
Для граждан это означает, что запись в очередь для пересечения границы легковым автомобилем станет доступной через Дію, сайт и мобильное приложение еЧерги. Воспользоваться сервисом смогут как украинцы, так и иностранцы,
– пояснил министр.
Также планируется внедрение автоматической проверки страхового полиса "Зеленая карта" для всех видов транспорта.
Для грузовых перевозок предусмотрено упорядочение системы приоритетного проезда, в частности интеграцию с таможенными документами Т1 и книжками МДП, а также обеспечение приоритета для авторизованных экономических операторов.
Еще одним нововведением станет одноразовое использование документов для нерегулярных перевозок, в частности страниц журнала Interbus или разрешений на перевозку. Это позволит избежать повторного использования документов в системе.
еЧерга уже доказала свою эффективность: более 3 млн пересечений границы грузовиками и автобусами по онлайн-записи. Следующий этап – расширить сервис для частных авто и одновременно усилить функционал для бизнеса,
– подытожил Кулеба.
Действительно ли на пунктах пропуска есть ТЦК?
Недавно народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко заявил, что бывали случаи, когда мужчин, которых депортировали из-за границы, в Украине сразу "встречали" ТЦК.
В комментарии 24 Каналу представитель ГПСУ Андрей Демченко объяснил, что Украина не получает информацию о том, когда кого-то из ее граждан депортируют. Страна, которая намерена депортировать украинца, не обязана об этом сообщать Украине.
По его словам, представители ТЦК не находятся в украинских пунктах пропуска. В то же время, если гражданин Украины находится в розыске и отображается в системе "Оберіг", во время пограничного контроля в соответствии с законодательством таких лиц могут передавать в полицию.