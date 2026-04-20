Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины, а также глава ведомства Алексей Кулеба.

Как изменится процесс пересечения границы?

Алексей Кулеба пояснил, что обновление сервиса предусматривает два направления: запуск электронной очереди для легковых авто и новые функции для грузовиков и автобусов.

Запуск очереди для легковых авто планируется уже в июне.

Для граждан это означает, что запись в очередь для пересечения границы легковым автомобилем станет доступной через Дію, сайт и мобильное приложение еЧерги. Воспользоваться сервисом смогут как украинцы, так и иностранцы,

– пояснил министр.

Также планируется внедрение автоматической проверки страхового полиса "Зеленая карта" для всех видов транспорта.

Для грузовых перевозок предусмотрено упорядочение системы приоритетного проезда, в частности интеграцию с таможенными документами Т1 и книжками МДП, а также обеспечение приоритета для авторизованных экономических операторов.

Еще одним нововведением станет одноразовое использование документов для нерегулярных перевозок, в частности страниц журнала Interbus или разрешений на перевозку. Это позволит избежать повторного использования документов в системе.

еЧерга уже доказала свою эффективность: более 3 млн пересечений границы грузовиками и автобусами по онлайн-записи. Следующий этап – расширить сервис для частных авто и одновременно усилить функционал для бизнеса,

– подытожил Кулеба.

