Как сообщили ГПСУ, работы по реконструкции продолжаются, поэтому ограничения будут действовать еще минимум месяц.

Что известно об ограничении движения?

По информации румынской стороны, с 15 апреля 2026 года в будние дни с 09:00 до 16:00 оформление транспортных средств в пункте пропуска будет временно приостанавливаться. В то же время пешеходное сообщение через границу будет оставаться без изменений и будет работать в обычном режиме.

Предварительно ограничения продлятся до 15 мая включительно. Путешественникам советуют учитывать эти изменения при планировании маршрута и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска для пересечения границы.



Популярный пункт пропуска “поставят на паузу” / Фото ГПСУ

В Госпогранслужбе объяснили, что временные сложности связаны с активной фазой ремонтных работ на мосту, которые требуют частичного перекрытия движения. Тем, кто имеет насущную потребность пересечь границу в указанный промежуток времени, рекомендуют рассматривать альтернативные пункты пропуска.

Какие еще есть пункты пропуска на границе с Румынией?

Пограничники напомнили, что кроме пункта пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией" работают:

"Порубное – Сирет" – автомобильный пункт пропуска.

"Дьяково – Халмеу" – еще один автомобильный пункт.

"Дяковцы – Раковец" – более новый автомобильный пункт, который тоже действует на границе с Румынией.

"Красноильск – Викову де Сус" – еще один автомобильный пункт.

Ранее мы писали, что пункт пропуска "Тиса" на границе Украины и Венгрии временно прекращал работу из-за отсутствия электроснабжения. впоследствии электроснабжение удалось восстановить, пропуск осуществляется в штатном режиме.