Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в своих соцсетях.
Почему пункт пропуска не работал?
В ГНСУ сообщили, что на КПП "Тиса" отсутствовало электроснабжение: поэтому оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины временно не осуществлялось.
Соответствующие службы сразу занялись устранением проблемы.
Просим учесть эту информацию при планировании путешествия за границу,
– добавили в Госпогранслужбе.
Впоследствии в ГНСУ сообщили, что по состоянию на 19:10 электроснабжение и функционирование ведомственных реестров Государственной пограничной службы Украины и Государственной таможенной службы Украины удалось восстановить.
В настоящее время контрольные операции по лицам и транспортным средствам возобновлены, а пропуск осуществляется в штатном режиме.
Справка. Пункт пропуска "Тиса" расположен в городе Чоп Закарпатской области. С венгерской стороны ему соответствует пункт пропуска "Захонь".
КПП работает круглосуточно и обеспечивает пропуск пассажирского и грузового транспорта. Он расположен на Европейском транспортном коридоре №5, который проходит по маршруту Триест – Любляна – Будапешт – Чоп – Львов.
Движение авто также ограничили на границе с Румынией
16 февраля 2026 года началась реконструкция моста через реку Тиса. Из-за этого движение транспорта на пункте пропуска "Солотвин – Сигету-Мармацией" временно ограничили.
Отмечается, что в будние дни с 09:00 до 16:00 оформление транспортных средств приостановили. В то же время эти ограничения не распространяются на пешеходное сообщение.
Ограничения будут действовать до 3 апреля, по предварительной информации ГПСУ. Граждан призвали учесть эту информацию при планировании поездок.