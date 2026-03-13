Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в своих соцсетях.

Почему пункт пропуска не работал?

В ГНСУ сообщили, что на КПП "Тиса" отсутствовало электроснабжение: поэтому оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины временно не осуществлялось.

Соответствующие службы сразу занялись устранением проблемы.

Просим учесть эту информацию при планировании путешествия за границу,

– добавили в Госпогранслужбе.

Впоследствии в ГНСУ сообщили, что по состоянию на 19:10 электроснабжение и функционирование ведомственных реестров Государственной пограничной службы Украины и Государственной таможенной службы Украины удалось восстановить.

В настоящее время контрольные операции по лицам и транспортным средствам возобновлены, а пропуск осуществляется в штатном режиме.

Справка. Пункт пропуска "Тиса" расположен в городе Чоп Закарпатской области. С венгерской стороны ему соответствует пункт пропуска "Захонь".

КПП работает круглосуточно и обеспечивает пропуск пассажирского и грузового транспорта. Он расположен на Европейском транспортном коридоре №5, который проходит по маршруту Триест – Любляна – Будапешт – Чоп – Львов.

