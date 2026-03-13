Про це повідомила Державна прикордонна служба України у своїх соцмережах.
Чому пункт пропуску не працював?
У ДПСУ повідомили, що на КПП "Тиса" було відсутнє електропостачання: через це оформлення громадян та транспортних засобів на в'їзд в Україну та на виїзд з України тимчасово не здійснювалося.
Відповідні служби одразу зайнялися усуненням проблеми.
Просимо врахувати цю інформацію під час планування подорожі за кордон,
– додали в Держприкордонслужбі.
Згодом в ДПСУ повідомили, що станом на 19:10 електропостачання та функціонування відомчих реєстрів Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України вдалося відновити.
Наразі контрольні операції щодо осіб і транспортних засобів відновлено, а пропуск здійснюється у штатному режимі.
Довідка. Пункт пропуску "Тиса" розташований у місті Чоп Закарпатської області. З угорського боку йому відповідає пункт пропуску "Захонь".
КПП працює цілодобово та забезпечує пропуск пасажирського і вантажного транспорту. Він розташований на Європейському транспортному коридорі №5, який проходить маршрутом Трієст – Любляна – Будапешт – Чоп – Львів.
Рух авто також обмежили на кордоні з Румунією
16 лютого 2026 року розпочалася реконструкція мосту через річку Тиса. Через це рух транспорту на пункті пропуску "Солотвин – Сігету-Мармацієй" тимчасово обмежили.
Зазначається, що у будні дні з 09:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів призупинили. Водночас ці обмеження не поширюються на пішохідне сполучення.
Обмеження діятимуть до 3 квітня, за попередньою інформацією ДПСУ. Громадян закликали врахувати цю інформацію під час планування поїздок.