Про це повідомила Державна прикордонна служба України у своїх соцмережах.

Чому пункт пропуску не працював?

У ДПСУ повідомили, що на КПП "Тиса" було відсутнє електропостачання: через це оформлення громадян та транспортних засобів на в'їзд в Україну та на виїзд з України тимчасово не здійснювалося.

Відповідні служби одразу зайнялися усуненням проблеми.

Просимо врахувати цю інформацію під час планування подорожі за кордон,

– додали в Держприкордонслужбі.

Згодом в ДПСУ повідомили, що станом на 19:10 електропостачання та функціонування відомчих реєстрів Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України вдалося відновити.

Наразі контрольні операції щодо осіб і транспортних засобів відновлено, а пропуск здійснюється у штатному режимі.

Довідка. Пункт пропуску "Тиса" розташований у місті Чоп Закарпатської області. З угорського боку йому відповідає пункт пропуску "Захонь".

КПП працює цілодобово та забезпечує пропуск пасажирського і вантажного транспорту. Він розташований на Європейському транспортному коридорі №5, який проходить маршрутом Трієст – Любляна – Будапешт – Чоп – Львів.

