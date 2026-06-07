Йдеться про район Чонгара, який використовувався для перекидання особового складу, боєприпасів і пального. Про це повідомили у 475 окремому штурмовому полку "CODE 9.2".

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Що відомо про успішну операцію, яка знищила логістичний маршрут окупантів?

Операція є частиною системної роботи зі знищення логістичних можливостей противника. Вона була проведена у взаємодії з центром мультидоменних операцій "Фаланга" 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла.

У підрозділі зазначають, що застосовують підхід Frontstrike і MiddleStrike, який передбачає виявлення та ураження ключових сил і маршрутів противника в режимі реального часу. За їхніми словами, українські сили мають дані про маршрути та час переміщення російських підрозділів. Сили оборони наголошують, що такі удари не є разовими акціями, а частиною тривалої кампанії зі знищення ворожої логістики.

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Також оприлюднено кадри підготовки та ураження об'єктів у районі Чонгара, який використовується російськими військами для постачання підрозділів на окупованих територіях.

Уражено міст в Чонгарі: дивіться деталі операції

Зазначимо, українські військові поступово посилюють контроль над логістичними маршрутами російських окупантів, що ускладнює їхнє постачання на фронті. Одним із таких епізодів став удар безпілотників по мосту в районі Чонгара Херсонської області.

За даними окупаційної влади, внаслідок удару було пошкоджено дорожнє покриття Чонгарського мосту, який з'єднує тимчасово окупований Крим із материковою частиною України. Після інциденту рух через пункт пропуску "Джанкой" тимчасово зупинили, а транспорт почали спрямовувати альтернативними маршрутами через КПП "Армянськ" і "Перекоп". Окупанти також були змушені оновити логістичні схеми постачання своїх підрозділів.

Де відбулося ураження важливого логістичного маршруту: дивіться на карті

Нагадаємо, у 2023 році Чонгарський напрямок неодноразово ставав ціллю ударів по російській логістиці. 22 червня було уражено автомобільний міст – крилаті ракети Storm Shadow/SCALP пробили дорожнє полотно, що призвело до першого тривалого зупинення руху транспорту.

29 липня під удар потрапив уже залізничний міст, унаслідок чого було пошкоджено колії та фактично перервано постачання техніки з окупованого Криму на Мелітопольський напрямок.

Згодом, 6 серпня, нова атака по автомобільному мосту спричинила кілька влучань і серйозні руйнування дорожнього покриття, після чого окупаційна влада повністю закрила пункт пропуску "Чонгар".