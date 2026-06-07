Про фіксування дронів у різних районах Севастополя повідомляють місцеві телеграм-канали. Атаку також підтверджує "губернатор" Михайло Развожаєв.

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Що відомо про атаку дронів у Криму?

У тимчасово окупованому Севастополі оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. Місцева "влада" та російські телеграм-канали повідомляють про активну роботу протиповітряної оборони та мобільних вогневих груп.

За наявною інформацією, російські військові заявили про збиття щонайменше двох безпілотників у районі Балаклави та Парку Перемоги. Також повідомляється про виявлення цілей у морі, які рухалися в напрямку Севастополя.

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У різних районах міста, зокрема на Фіоленті та в районі Козачої бухти, фіксувалася активність ППО та хаотична стрільба по повітряних цілях. У мережі також поширюються повідомлення про роботу флотських підрозділів та чергових сил оборони.

Місцевий "губернатор" закликає мешканців не перебувати на відкритих просторах і негайно прямувати в укриття, магазини або інші безпечні місця.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі загострюється ситуація з пальним – у місті знову запроваджують обмеження на його продаж. Місцева "влада" повідомляє, що вільної реалізації бензину на заправках не буде, доступним він залишиться лише за талонами.

За словами "губернатора" міста Михайла Развожаєва, з перебоями в постачанні. Він пообіцяв інформувати мешканців у разі змін.

Проблеми з пальним у Криму та Севастополі тривають уже кілька днів. Раніше водії повідомляли про дефіцит бензину різних марок і неможливість заправити автомобілі без спеціальних талонів.