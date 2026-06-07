Про це повідомляли місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про атаку дронів на ТОТ?

Близько 00:49 у Донецькій області пролунали потужні вибухи. Мешканці почали жалітися на роботу систем ППО, а в деяких містах зникло світло. Ймовірно, дрони навідалися до Зуївської ТЕС.

Внаслідок ударів БпЛА на місці почалося масштабне загоряння, а пропагандистські ЗМІ писали, що в Єнакієвому, Харцизьку, Дебальцевому, Кіровському та Макіївці після вибухів одразу зникла електроенергія.

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Наслідки атаки БпЛА на Донеччині / Фото телеграм-канали

Робота ППО на Донеччині: дивіться відео

Близько 3 ночі невідомі БпЛА залетіли на тимчасово окуповану територію Луганської області. У регіоні вночі пролунали потужні вибухи, але місцева влада не повідомляє про наслідки.

На Луганщині загрозу БпЛА оголосили ще о 00:06. Тоді дрони атакували залізничну інфраструктуру в районі населеного пункту Родакове. На місці влучання спалахнула сильна пожежа.

У Криму вночі також було неспокійно. На окупованій Росією території було чутно потужні вибухи, а партизани повідомляли про наслідки атак невідомих БпЛА.

Близько 00:42 у Феодосії, Джанкої та Севастополі почали працювати системи ППО. За інформацією партизанів, безпілотники летіли в сторону нафтобази.

Як Україна проводить операції на окупованих територіях?

Сили безпілотних систем відпрацювали по низці об'єктів російської армії на окупованій частині Донеччини. Було уражено пункт тимчасової дислокації, логістичні об'єкти, газове сховище та транспорт ворога.

Також під прицілом 20-ї бригади К-2 СБС була стоянка вантажівок російських військ та газове сховище, яке противник використовував, щоб забезпечити свої потреби на фронті.

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що у ніч на 5 червня українські безпілотники уразили 5 суден у портах Маріуполя та Бердянська, а також у прибережних водах тимчасово окупованих українських територій.

За його словами, ідеться про суховантажі та танкери, які Росія активно використовувала безпосередньо для незаконно вивезеного українського зерна, а також перевезення військових вантажів та пального для окупаційної армії.