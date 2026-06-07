Об этом сообщали местные телеграмм-каналы.

Смотрите также Это пытаются скрыть: Андрющенко раскрыл, куда эффектно прилетело в Мариуполе

Что известно об атаке дронов на ВОТ?

Около 00:49 в Донецкой области прогремели мощные взрывы. Жители начали жаловаться на работу систем ПВО, а в некоторых городах исчез свет. Вероятно, дроны наведались к Зуевской ТЭС.

В результате ударов БпЛА на месте началось масштабное возгорание, а пропагандистские СМИ писали, что в Енакиево, Харцызске, Дебальцево, Кировском и Макеевке после взрывов сразу исчезла электроэнергия.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить



Последствия атаки БпЛА в Донецкой области / Фото телеграмм-каналы

Работа ПВО в Донецкой области: смотрите видео

Около 3 ночи неизвестные БпЛА залетели на временно оккупированную территорию Луганской области. В регионе ночью прогремели мощные взрывы, но местные власти не сообщают о последствиях.

На Луганщине угрозу БпЛА объявили еще в 00:06. Тогда дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру в районе населенного пункта Родаково. На месте попадания вспыхнул сильный пожар.

В Крыму ночью также было неспокойно. На оккупированной Россией территории было слышно мощные взрывы, а партизаны сообщали о последствиях атак неизвестных БпЛА.

Около 00:42 в Феодосии, Джанкое и Севастополе начали работать системы ПВО. По информации партизан, беспилотники летели в сторону нефтебазы.

Как Украина проводит операции на оккупированных территориях?

Силы беспилотных систем отработали по ряду объектов российской армии на оккупированной части Донецкой области. Был поражен пункт временной дислокации, логистические объекты, газовое хранилище и транспорт врага.

Также под прицелом 20-й бригады К-2 СБС была стоянка грузовиков российских войск и газовое хранилище, которое противник использовал, чтобы обеспечить свои потребности на фронте.

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что в ночь на 5 июня украинские беспилотники поразили 5 судов в портах Мариуполя и Бердянска, а также в прибрежных водах временно оккупированных украинских территорий.

По его словам, речь идет о сухогрузах и танкерах, которые Россия активно использовала непосредственно для незаконно вывезенного украинского зерна, а также перевозки военных грузов и горючего для оккупационной армии.