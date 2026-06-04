Що відбувається з пальним у Севастополі?

Про це повідомив "губернатор" захопленого росіянами міста Михайло Развожаєв.

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Ніч видалася, як ви бачите, непростою. Сьогодні вільного продажу пального на мережі заправок "ТЕС" не буде,

– написав Развожаєв.

Зверніть увагу! Він додав, що продаж пального проводитиметься лише за талонами. І щойно ситуація зміниться – він обов'язково проінформує містян.

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Нагадаємо, що ще з понеділка, 1 червня, мешканців Криму припинили рятувати талони. Водії повідомляли, що не могли заправити авто кілька діб поспіль. Зокрема, не було ані 92 бензину, ані 95.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів у коментарі для 24 Каналу, що саме відбувається на ТОТ. Він розповів, що водії бензовозів побоюються атак українських дронів, тому й "задерли ціни" – фактично за один рейс хочуть до 100 тисяч рублів, що є їхньою місячною зарплатою.

На думку Андрющенка, до кінця червня росіяни вони точно не розберуться з кризою. Тим паче, коли Криму ще й сезон туристичний розпочинається.

Проте річ не тільки у бензині. На тимчасово окупованому Кримському півострові все частіше фіксуються перебої в роботі банківських сервісів та платіжної інфраструктури. Проблеми виникають на тлі загального погіршення логістичної та економічної ситуації на півострові.