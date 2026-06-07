О фиксировании дронов в разных районах Севастополя сообщают местные телеграм-каналы. Атаку также подтверждает "губернатор" Михаил Развожаев.

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Что известно об атаке дронов в Крыму?

Во временно оккупированном Севастополе объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников. Местные "власти" и российские телеграм-каналы сообщают об активной работе противовоздушной обороны и мобильных огневых групп.

По имеющейся информации, российские военные заявили о сбивании по меньшей мере двух беспилотников в районе Балаклавы и Парка Победы. Также сообщается об обнаружении целей в море, которые двигались в направлении Севастополя.

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В разных районах города, в частности на Фиоленте и в районе Казачьей бухты, фиксировалась активность ПВО и хаотичная стрельба по воздушным целям. В сети также распространяются сообщения о работе флотских подразделений и дежурных сил обороны.

Местный "губернатор" призывает жителей не находиться на открытых пространствах и немедленно направляться в укрытия, магазины или другие безопасные места.

Напомним, во временно оккупированном Севастополе обостряется ситуация с топливом – в городе снова вводят ограничения на его продажу. Местная "власть" сообщает, что свободной реализации бензина на заправках не будет, доступным он останется только по талонам.

По словам "губернатора" города Михаила Развожаева, с перебоями в поставках. Он пообещал информировать жителей в случае изменений.

Проблемы с топливом в Крыму и Севастополе продолжаются уже несколько дней. Ранее водители сообщали о дефиците бензина разных марок и невозможности заправить автомобили без специальных талонов.