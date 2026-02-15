Обмеження триватимуть, попередньо, понад місяць. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Що відомо про обмеження на румунському кордоні?

У ДПСУ повідомили, що за даними румунської сторони, з 16 лютого 2026 року розпочнеться реконструкція мосту через річку Тиса. Через це тимчасово обмежуватимуть рух транспорту на пункті пропуску "Солотвин – Сігету-Мармацієй".

Зазначається, що у будні дні з 09:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів призупинятимуть. Водночас ці обмеження не поширюються на пішохідне сполучення.

Обмеження діятимуть до 3 квітня, за попередньою інформацією ДПСУ.

Просимо громадян враховувати цю інформацію під час планування поїздок та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску,

– закликали прикордонники.

