Украинцам не нужна виза, чтобы путешествовать в Венгрию – впрочем, все еще нужно придерживаться достаточно строгих таможенных правил, пишет Закарпатская таможня.
Интересно Цветы, митинги или полная тишина: как на самом деле празднуют 8 марта в мире
Что нельзя везти через венгерскую границу?
В Венгрию запрещено ввозить наркотические средства, оружие, порнографические материалы, рецептурные препараты и радиоактивные вещества. Кроме того, во всем Европейском Союзе действует общий запрет на ввоз молочных и мясных продуктов из стран, не являющихся членами ЕС.
Под запретом также импорт редких видов животных и растений, а также изделий из них: говорится в частности о слоновой кости, панцирь черепахи, кораллы, кожу рептилий, древесину из лесов Амазонии, пишет MDOficce.
А вот для того, чтобы перевезти мех, пальто или кожаную обувь из кожи, или шерсти животных, находящихся под охраной, понадобится специальное разрешение.
На какие товары действуют ограничения?
Некоторые товары можно ввозить в Венгрию, но только в ограниченных количествах:
- тихое вино – 4 литра;;
- пиво – 16 литров;
- напитки с содержанием алкоголя более 22% – 1 литр;
- напитки с содержанием алкоголя меньше, чем 22% – 2 литра;
- или же разумное сочетание.
Также действуют ограничения на количество сигарет, что можно везти в другую страну – 40 штук. В случае сигарилл максимальное разрешенное количество составляет 20 штук, сигар – 10, табака – 50 граммов.
Что еще следует знать туристам за рубежом?
Ограничения на ввоз некоторых продуктов существуют и в Словакии. И для того, чтобы вас не завернули на границе, о них нужно знать.
Кроме того, перед поездкой стоит узнать, как в той или иной стране относятся к чаевым. Потому что, например, в этих трех странах оставленные деньги для официанта станут большой обидой.