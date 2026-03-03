Чаевые – это не просто щедрость; во всем мире они тесно связаны с культурными кодексами, а порой даже с правовыми системами страны, пишет World Population Review.

Интересно Квартира за 2 недели: украинка рассказала, как быстро арендовать жилье в Испании

В каких странах нельзя оставлять чаевые?

Япония

В этой стране чаевые оставлять не только не стоит, но и нельзя – их будут считать оскорблением. Ведь в этой стране исключительный сервис – это стандарт, который не требует дополнительной благодарности. А попытка заплатить может рассматриваться как снисхождение или неуважение.

Зато в Японии благодарность выражают тщательно подобранным подарком или отточенной вежливостью. А вот если в ресторане вы попытаетесь дать шеф-повару или официанту деньги, вам могут вежливо отказать, или вернуть деньги со смущением.

Впрочем, в высококлассных отелях Токио может быть приемлемым незаметно оставить хрустящую купюру в конверте – и только в случае, если это сделано изящно.

Гонконг

Чаевые в Гонконге не распространены и, как и в Японии, их могут воспринять за оскорбление. В большинстве ресторанов уже учитывается 10% оплаты за обслуживание, пишет Business Insider.

Корея

Корейская культура придает очень большое значение и внешнему виду, и социальному положению людей. И если в этой стране предложить чаевые, это может создать ложное впечатление, будто получатель выглядит так, будто нуждается в помощи. А даже намек на то, что человек находится в трудном финансовом положении может стать серьезной обидой, ведь в Корее именно умение держать лицо руководит социальными взаимодействиями.

К тому же все налоги и плата за обслуживание уже включены в стоимость блюд. Самый высокий комплимент заведения в Корее – это повторный визит.

Что еще следует знать туристам перед поездкой?