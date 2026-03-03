Чайові – це не просто щедрість; в усьому світі вони тісно пов'язані з культурними кодексами, а часом навіть з правовими системами країни, пише World Population Review.

В яких країнах не можна залишати чайові?

Японія

У цій країні чайові залишати не тільки не варто, але й не можна – їх вважатимуть образою. Адже у цій країні винятковий сервіс – це стандарт, який не потребує додаткової вдячності. А спроба заплатити може розглядатися як поблажливість чи неповага.

Натомість у Японії вдячність виражають ретельно підібраним подарунком чи відточеною ввічливістю. А ось якщо у ресторані ви спробуєте дати шеф-кухарю чи офіціанту гроші, вам можуть ввічливо відмовити, або ж повернути гроші зі збентеженням.

Втім, у висококласних готелях Токіо може бути прийнятним непомітно залишити хрустку купюру у конверті – та лише у випадку, якщо це зроблено витончено.

Гонконг

Чайові у Гонконзі не поширені й, як і у Японії, їх можуть сприйняти за образу. У більшості ресторанів вже враховується 10% оплати за обслуговування, пише Business Insider.

Корея

Корейська культура надає дуже великого значення і зовнішньому вигляду, і соціальному становищу людей. І якщо у цій країні запропонувати чайові, це може створити хибне враження, наче одержувач виглядає так, ніби потребує допомоги. А навіть натяк на те, що людина перебуває у скрутному фінансовому становищі може стати серйозною образою, адже в Кореї саме вміння тримати обличчя керує соціальними взаємодіями.

До того ж усі податки та плата за обслуговування вже включені у вартість страв. Найвищий комплімент закладу у Кореї – це повторний візит.

Що ще слід знати туристам перед поїздкою?