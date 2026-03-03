Єгипет – це надзвичайно популярна країна для відпочинку серед українців, не в останню чергу через доступні ціни, відносну близькість та неймовірні пляжі. Втім, дедалі більше українців переймаються через те, чи безпечно зараз подорожувати до цієї країни, повідомляє Посольство України в Єгипті.

Чи можна зараз долетіти до Єгипту?

Наразі повітряний простір над країною залишається відкритим, і до Єгипту можна спокійно долетіти літаком – попри те, що в більшості країн Перської затоки авіасполучення призупинили. Водночас українців закликають підготуватися до того, що розклад рейсів може змінюватися.

У посольстві наголосили, що перед вильотом потрібно обов'язково перевіряти актуальну інформацію щодо рейсу, а також напряму зв'язуватися з авіакомпаніями у випадку будь-яких затримок. Користуватися варто лише офіційними каналами комунікації – адже через високий рівень напруженості в регіоні безпекова ситуація може змінюватися дуже швидко.

В установі радять:

завжди носити з собою документи, що посвідчують особу, а також зберігати паперові та електронні копії;

підтримувати зв'язок з родиною та близькими й інформувати їх про своє перебування;

неухильно виконувати вимоги та рекомендації місцевих органів влади;

стежити за офіційними повідомленнями;

уникати місць масового скупчення людей, демонстрацій, публічних заходів та акцій протесту.

Посольство України в Єгипті уважно стежить за розвитком подій та у разі виникнення додаткових ризиків негайно інформуватиме громадян,

– мовиться у повідомленні.

Що потрібно для в'їзду до Єгипту?

Зараз контрольно-пропускний пункт Таба працює у звичайному режимі. І українці можуть перетнути кордон, якщо мають закордонний паспорт, термін дії якого становить не менше 6 місяців на момент в'їзду, пише Visit Ukraine.

Окрім того, під час перетину кордону стягують обов'язковий збір, тож українцям радять мати з собою долари США готівкою. А для перебування у Єгипті понад 14 днів, або ж для поїздок за межі Синайського півострова, слід оформити туристичну візу, вартість якої наразі становить 30 доларів.

Що ще слід знати мандрівникам за кордоном?