Єгипет – це надзвичайно популярна країна для відпочинку серед українців, не в останню чергу через доступні ціни, відносну близькість та неймовірні пляжі. Втім, дедалі більше українців переймаються через те, чи безпечно зараз подорожувати до цієї країни, повідомляє Посольство України в Єгипті.
Чи можна зараз долетіти до Єгипту?
Наразі повітряний простір над країною залишається відкритим, і до Єгипту можна спокійно долетіти літаком – попри те, що в більшості країн Перської затоки авіасполучення призупинили. Водночас українців закликають підготуватися до того, що розклад рейсів може змінюватися.
У посольстві наголосили, що перед вильотом потрібно обов'язково перевіряти актуальну інформацію щодо рейсу, а також напряму зв'язуватися з авіакомпаніями у випадку будь-яких затримок. Користуватися варто лише офіційними каналами комунікації – адже через високий рівень напруженості в регіоні безпекова ситуація може змінюватися дуже швидко.
В установі радять:
- завжди носити з собою документи, що посвідчують особу, а також зберігати паперові та електронні копії;
- підтримувати зв'язок з родиною та близькими й інформувати їх про своє перебування;
- неухильно виконувати вимоги та рекомендації місцевих органів влади;
- стежити за офіційними повідомленнями;
- уникати місць масового скупчення людей, демонстрацій, публічних заходів та акцій протесту.
Посольство України в Єгипті уважно стежить за розвитком подій та у разі виникнення додаткових ризиків негайно інформуватиме громадян,
– мовиться у повідомленні.
Що потрібно для в'їзду до Єгипту?
Зараз контрольно-пропускний пункт Таба працює у звичайному режимі. І українці можуть перетнути кордон, якщо мають закордонний паспорт, термін дії якого становить не менше 6 місяців на момент в'їзду, пише Visit Ukraine.
Окрім того, під час перетину кордону стягують обов'язковий збір, тож українцям радять мати з собою долари США готівкою. А для перебування у Єгипті понад 14 днів, або ж для поїздок за межі Синайського півострова, слід оформити туристичну візу, вартість якої наразі становить 30 доларів.
Що ще слід знати мандрівникам за кордоном?
Через закриття повітряного простру над ОАЕ чимало українців, що відпочивали у Азії, опинилися без зворотного рейсу додому. І повертатися до України їм доводиться дуже незвичними маршрутами.
Тим часом в ОАЕ заявили, що оплатять харчування та перебування туристів, що застрягли у країні через скасування рейсів на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході.