Лайфхаки для подорожей часто бувають корисними – але не тоді, коли розповідають про те, як пронести заборонену їжу на борт, пише Express. І один такий лайфхак вже став "вірусним" та перетворився на справжню проблему для багатьох мандрівників.

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Що не варто проносити на літак?

До багатьох порад, що поширюють в соцмережах, варто ставитися з обережністю – особливо, якщо вони не походять від кваліфікованого експерта. Саме це стосується лайфхаку від однієї пасажирки: вона радить заморозити смузі, суп чи будь-яку іншу їжу, аби пронести її через контроль безпеки.

Нібито після заморожування смузі вже не є рідиною, тож правило про рідини (не можна проносити більше, ніж 100 мілілітрів) на продукт вже не поширюється. Втім, експерти з подорожей попереджають, що цей лайфхак не тільки неефективний, але й може призвести до серйозних проблем.

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Як мінімум закуску просто конфіскують. У гіршому разі за незаконне провезення продукту можуть ще й виписати штраф.

Згідно з офіційними урядовими рекомендаціями, вам не дозволяється перевозити заморожені речі в ручній поклажі,

– пояснила експертка з подорожей Аманда Паркер.

Навіть якщо рідина заморожена, вона все ще вважається рідиною – і охорона ставитиметься до неї відповідно. Ваші ласощі також можуть почати танути саме тоді, коли ви проходитимете контроль безпеки в аеропорту, і тоді їх одразу конфіскують.

Окрім того, враховувати потрібно й те, що в багато країн не можна ввозити молочні та м'ясні продукти – і якщо їжа містить їх, це може обернутися більшими проблемами, ніж викидання закуски у смітник.