Водіїв та туристів Львівська митниця попереджає про те, що вже незабаром через пункт пропуску "Шегині–Медика" не будуть пропускати автобуси.

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Чому не працюватиме пункт пропуску Шегині?

Вже 15 червня 2026 року почнуться ремонтні роботи автобусної смуги на в'їзд до Польщі на пункті пропуску "Шегині–Медика". Старт робіт запланований на 15 червня, а самі роботи триватимуть аж до листопада 2027 року.

У зв’язку з проведенням ремонту пропуск автобусів з України до Польщі через пункт пропуску "Шегині – Медика" на цей період здійснюватися не буде,

– повідомили у митниці.

А ось пропуск автобусів з Польщі в Україну відбуватиметься, як і зазвичай. А ось для того, аби перетнути кордон з Польщею з України, потрібно буде обрати інші пункти пропуску.

Просимо перевізників врахувати зазначену інформацію під час планування маршрутів та завчасно інформувати пасажирів,

– додали на митниці.

Ось через які пункти пропуску можна потрапити до Польщі: