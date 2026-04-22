В конце марта министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак заявил о большой реформе экзамена на водительские права. Одно из предложений – ограничить количество попыток на сдачу практической части экзамена всего до трех, пишет InPoland.

Что изменится в сдаче экзамена на вождение в Польше?

Наиболее значительные изменения после реформы коснутся экзаменов на водительские права категории B: в министерстве предлагают полностью отменить одну значительную часть практического экзамена – в частности маневровую площадку.

Кроме того, ожидается и основательная реформа теоретического экзамена – новые вопросы должны быть более практичными и готовить будущих водителей к реальным дорожным ситуациям. Но одна из самых революционных идей, что может попасть в реформу – это введение ограничения тремя попытками на сдачу практического экзамена по вождению, пишет RFM24.

Если же кандидату не удастся сдать экзамен с третьей попытки, он должен будет вернуться в Центр подготовки водителей (OSK) и отъездить с инструктором еще по крайней мере 5 часов. Уже после завершения дополнительного обучения внутренний экзамен будет сдаваться повторно, чтобы подтвердить готовность получать водительские права.



В Польше готовят реформу экзаменов на вождение / Фото Pexels

И на польских будущих водителей ожидает еще одно серьезное изменение: в стране будут бороться с фиктивными внутренними экзаменами в Национальных учебных центрах. Ранее довольно распространенной практикой в Польше считался допуск кандидатов в водители к госэкзамену без тщательной оценки их навыков центром. А вот новые правила предлагают запись всех экзаменов на видеокамеры в транспортном средстве – именно так удастся проверить процесс экзамена и устранить любые нарушения.

Относительно предложенных изменений все еще продолжаются общественные консультации – представители министерства встречаются с представителями учебных и экзаменационных отраслей, чтобы завершить согласование новых правил.

