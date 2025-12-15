На тлі боротьби зі зростанням податків та вартості послуг у аеропортах лоукостер Ryanair погрожує закрити 20 рейсів у Бельгії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.

Чому Ryanair скорочує рейси у Бельгії?

Нещодавно уряд Бельгії ухвалив рішення підвищити авіаційний збір до 10 євро з пасажира, що вилітає з країни. Нові податки почнуть діяти з 2027 року для короткомагістральних рейсів – і у Ryanair стверджують, що це призведе до обвалу попиту та зростання цін на авіаквитки.

Окрім того, у заяві Ryanair розкритикували і нові запропоновані міською радою Шарлеруа податки у розмірі 3 євро з кожного пасажира, що летить з аеропорту. Це підвищення посадкового збору у Бельгії – частина довгострокового бюджету країни, що має допомогти закрити дефіцит у 9,2 мільярда євро. Зробити це планують вже до 2029 року.

Аеропорти вже попередили, що додаткові витрати доведеться перекласти саме на мандрівників, що неодмінно призведе до зростання цін на авіаквитки. Якщо запровадять обидві програми, Ryanair скоротить кількість пасажирів у зимовому розкладі на 2026/2027 рік на 5 літаків та 20 рейсів у Брюсселі.



Ryanair погрожує скасувати 20 рейсів з Брюсселя / Фото Pexels

Ці скорочення означатимуть зменшення кількості місць на мільйон – а це скорочення на 22% від брюссельського розкладу зараз, пише TTW.

У Ryanair вважають, що ці нові податки зроблять Бельгію "неконкурентноспроможною" порівняно з деякими іншими країнами ЄС, як-от Швецією, Угорщиною, Словаччиною та Італією – там податки скасовують для того, аби збільшити кількість пасажирів.

Лоукостер все голосніше виступає проти підвищення авіаційних податків у Європі – попри те, що потреба компенсувати викиди вуглецю, що утворюються через короткі рейси, лише зростає. Тільки попереднього місяця Ryanair погрожував скасувати усі свої рейси з Азорських островів через зростання зборів у Португалії.

Окрім того, в авіакомпанії з цієї ж причини скасовують рейси з кількох регіональних аеропортів Франції та деяких міст Іспанії.

