Часто случается так, что одни пункты пропуска очень загружены, и там часами приходится стоять в очереди, а другие – почти свободны, и там можно миновать границу значительно быстрее, сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.
Когда через границу едет больше всего людей?
По словам представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко, активность пассажиропотока привязана к праздничным дням – а именно к Рождеству и Новому году. Ранее больше всего людей ехали через границу 7 января, но сейчас количество пассажиров растет именно 25 декабря.
Чтобы сравнить динамику, приведу статистику. Две недели назад границы в будни пересекало около 75 тысяч граждан в сутки – это совокупно в обоих направлениях. За выходные – около 85 тысяч,
– заявил спикер.
И статистика предыдущих лет показывает, что в период праздников, и особенно в выходные, пассажиропоток рос до более 100 тысяч пересечений границы в сутки. И непосредственно на Рождество, 25 декабря, он существенно упадет, и снизится также 1 января, на Новый год.
Еще 24 декабря пассажиропоток растет, а потом падает, и то же повторяется с 31 декабря – в этот день количество пересечений границы высокое, а на следующий день падает. Причина – потому что в дни праздников люди стараются быть дома.
Где наименьшие очереди на границе?
Первое, что стоит сделать – это проверить Фейсбук-страницу Западного регионального управления Госпогранслужбы. Каждые три часа там дают обновление относительно того, какие очереди на каждом пункте пропуска.
Часто бывает так, что один пункт имеет высокую загруженность, а соседний с ним – или не загружен, или пассажиропоток там ниже и там можно быстрее проехать,
– поделился Демченко.
Наиболее загруженной является граница с Польшей – половина всего пассажиропотока приходится именно на этот участок. Поэтому в пиковые периоды не стоит ехать через Шегини, Краковец, Рава-Русскую, ведь они наиболее загружены.
Зато пункт Нижанковичи во Львовской области будет менее загруженным.
Что еще стоит знать туристам, что едут за границу?
Перед тем как ехать за границу, нужно узнать точную сумму наличных денег, которую можно вывозить без декларации.
Кроме того, стоит убедиться, что вы ничего не забыли – ведь без некоторых документов просто не пропустят через границу.