Часто случается так, что одни пункты пропуска очень загружены, и там часами приходится стоять в очереди, а другие – почти свободны, и там можно миновать границу значительно быстрее, сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

Когда через границу едет больше всего людей?

По словам представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко, активность пассажиропотока привязана к праздничным дням – а именно к Рождеству и Новому году. Ранее больше всего людей ехали через границу 7 января, но сейчас количество пассажиров растет именно 25 декабря.

Чтобы сравнить динамику, приведу статистику. Две недели назад границы в будни пересекало около 75 тысяч граждан в сутки – это совокупно в обоих направлениях. За выходные – около 85 тысяч,

– заявил спикер.

И статистика предыдущих лет показывает, что в период праздников, и особенно в выходные, пассажиропоток рос до более 100 тысяч пересечений границы в сутки. И непосредственно на Рождество, 25 декабря, он существенно упадет, и снизится также 1 января, на Новый год.

Еще 24 декабря пассажиропоток растет, а потом падает, и то же повторяется с 31 декабря – в этот день количество пересечений границы высокое, а на следующий день падает. Причина – потому что в дни праздников люди стараются быть дома.

Где наименьшие очереди на границе?

Первое, что стоит сделать – это проверить Фейсбук-страницу Западного регионального управления Госпогранслужбы. Каждые три часа там дают обновление относительно того, какие очереди на каждом пункте пропуска.

Часто бывает так, что один пункт имеет высокую загруженность, а соседний с ним – или не загружен, или пассажиропоток там ниже и там можно быстрее проехать,

– поделился Демченко.

Наиболее загруженной является граница с Польшей – половина всего пассажиропотока приходится именно на этот участок. Поэтому в пиковые периоды не стоит ехать через Шегини, Краковец, Рава-Русскую, ведь они наиболее загружены.

Зато пункт Нижанковичи во Львовской области будет менее загруженным.

