Дослідження Польського економічного інституту (PIE) вказує, що значна частина українців перебуває в Польщі з прагматичних причин, а сотні тисяч працюючих українців можуть покинути країну у найближчі роки, передає 24 Канал.

Скільки українців наразі живе у Польщі?

Польща залишається головним напрямком для українських мігрантів після початку війни, однак не всі, хто зараз працює та живе в країні, планують залишитися надовго. Як пише Rzeczpospolita, приблизно 650 000 працюючих українців можуть покинути Польщу.

Наразі в Польщі легально проживають понад 1,5 мільйона українців, які мають різні форми легального статусу:

близько 964 000 мають PESEL UKR – спеціальний ідентифікаційний номер для тимчасового захисту,

482 000 – посвідки на тимчасове проживання,

а 57 700 – посвідки на постійне проживання.

Також 854 000 українців застраховані в Польщі (ZUS), що становить приблизно 5% усіх застрахованих осіб у країні. Майже 295 500 дітей українського походження навчалися в польських школах, а ще 47 500 – є студентами польських університетів.

При цьому 75 – 85 % українців працюють у польських компаніях чи на польських роботодавців, що підкреслює важливість цієї спільноти для польського ринку праці.



Чому українці можуть не захотіти залишатися у Польщі?

Співавтор дослідження Чезарій Пшибил пояснив, що наявність роботи не завжди гарантує бажання залишитись в країні. Це залежить від:

почуття приналежності,

соціальних зв'язків,

особистого ставлення до Польщі.

Дослідження також показало, що не існує прямої залежності між рівнем інтеграції та бажанням залишитись. Навіть добре інтегровані українці можуть виїхати, а ті, хто погано інтегрований, інколи залишаються через відсутність інших можливостей.

Скільки саме українців можуть виїхати з Польщі?

За оцінками PIE, польський ринок праці можуть покинути близько 300 тисяч людей, які приїхали після початку повномасштабного вторгнення і 285 тисяч людей, які наразі працюють у сферах послуг, медицини, торгівлі або освіти.

Водночас приблизно 40% дорослих українців мають високі шанси залишитися в Польщі назавжди, зокрема ті, хто планує отримати польське громадянство або відчуває зв'язок з країною.

В яких країнах працює найбільше біженців з України?

Раніше ми вже писали, що українці працюють не лише у Польщі. До прикладу, у Литві та Великій Британії працевлаштовано 72% та 69% українців. Найнижчі показники зайнятості українських біженців спостерігаються в Іспанії (17%), Норвегії (31%) та Латвії (33%).