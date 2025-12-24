Всі крапки над "і" у цьому питанні поставив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі РБК-Україна, передає 24 Канал.

Дивіться також 25 грудня та 1 січня чи 26-го та 2-го: коли на кордоні буде найбільше черг

Хто може виїхати з дитиною без додаткових дозволів?

Згідно з чинними правилами, лише батько або мати можуть перетинати кордон з дитиною без нотаріальної згоди другого з батьків. Це правило діє на період воєнного стану і покликане спростити виїзд сімей у надзвичайних умовах.

Потрібно зробити терміновий грошовий переказ з однієї європейської країни до іншої? Не кожен сервіс здатний забезпечити миттєве зарахування коштів. Але з TransferGo гроші надходять майже миттєво, хоч би куди ви їх надсилали — навіть якщо це переказ коштів в Польщу або будь-яку іншу країну Європи.

Що варто знати про виїзд з іншими родичами?

Якщо дитину за кордон супроводжує інший родич або стороння особа – наприклад, бабуся, дідусь, тітка, дядько чи опікун, – необхідно мати додаткові документи. У таких випадках потрібно:

нотаріально посвідчена згода обох батьків на виїзд дитини за кордон, або письмова згода одного з батьків,

завірена органами опіки та піклування.

Без цих документів прикордонники мають право відмовити у перетині кордону.



Виїзд з дитиною за кордон / Фото ДПСУ

Що ще варто перевірити?

Як мовиться на сайті ДПСУ, окрім згоди батьків, під час виїзду необхідно мати:

закордонний паспорт дитини або свідоцтво про народження;

документи супроводжуючої особи;

за потреби – документи, що підтверджують родинні зв'язки.

Прикордонники наголошують: перед поїздкою варто заздалегідь перевірити повний перелік документів, адже вимоги можуть змінюватися залежно від країни призначення та конкретної ситуації.

Де найдовші черги на кордонах України?

Раніше ми писали, що на кордоні України з Польщею утворилися довжелезні черги через зростання кількості людей, які приїжджають і їдуть з країни на час періоду різдвяно-новорічних свят. Очікується, що пасажиропотік залишатиметься високим протягом всіх святкових днів, окрім 25 грудня та 1 січня.