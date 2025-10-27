Закордонний паспорт – це основний документ, що потрібний для перетину кордону. Але проста дія з ним може призвести до проблем, або ж у відмові на виїзд, повідомляє 24 Канал з посиланням на travelbrilliant.

Що не можна робити з закордонним паспортом?

В багатьох туристичних точках можна побачити "штампи в паспорт", які є своєрідним сувеніром і згадкою про відвідини місця. Та ставити їх на сторінки свого закордонного паспорта точно не варто – і так само не варто залишати там жодних надписів, чи ліпити наліпки.

Блогерка, що знає чимало про подорожі, попередила, що така проста і на перший погляд невинна дія може зробити паспорт недійсним. Чимало людей стверджують, що вони ставили сувенірні штампи в паспорт, і нічого не сталося – і це можливо. Втім, ризикувати вона все ж не радить.

Блогерка розповіла, що не можна робити з паспортом: дивіться відео

Окрім того, не радять і клеїти стікери чи наліпки на паспорт, особливо якщо вони закривають якісь надписи – у більшості країн це заборонено. У деяких аеропортах за кордоном співробітники імміграційної служби можуть додавати легкознімні стікери на ваш паспорт у процесі внутрішньої перевірки – і такі наліпки не призведуть до проблем.

Є ще одна річ, на яку точно важливо звернути увагу – до паспорта, на який пролили воду, каву чи інші напої, можуть виникнути питання. Окрім того, паспорт через це може бути пошкоджений чи знебарвлений. Якщо ж пошкодилися тільки краї сторінок, проблем не має бути.

Що ще потрібно знати про поїздки за кордон?