Многие зимой развешивают одежду не на балконе или на сушилке, а прямо на батареях, чтобы она быстрее высохла. Впрочем, в Польше это может привести к неожиданным проблемам, сообщает 24 Канал со ссылкой на _hugo_media.
Почему в Польше не стоит сушить одежду на батареях?
Украинец, живущий в Польше, столкнулся с неожиданной проблемой после того, как сушил одежду на батареях – его счета за отопление выросли очень быстро. Все дело в том, что в Польше практически на всех батареях стоит термостат.
То счетчик вашей температуры, счетчик, сколько вы натопили себе за зиму. И когда вы так складываете сушить даже детские вещи на батарею, вы закрываете выход тепла,
– поделился блогер.
Из-за этого батареи должны больше греться, чтобы отапливать как следует все помещение – а значит, счетчик насчитает больше.
Украинец раскрыл особенность польских батарей: смотрите видео
И потом у вас будет катастрофа, потому что надо будет много соответственно платить,
– добавил он.
Впрочем, украинец все же сушит одежду на батарее, потому что других вариантов нет.
