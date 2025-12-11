Чем удивляет Германия – расскажет 24 Канал со ссылкой на сообщение-обсуждение в Threads.

Чем поражает Германия?

Мемориалы прямо под ногами

Во многих немецких городах на тротуарах установлены Stolpersteine – "камни преткновения". Это небольшие латунные плитки с именами людей, которых нацисты депортировали или убили во время Холокоста. Идея заключается в том, чтобы память была везде – даже там, где люди просто идут на работу или в магазин.

Такие мемориальные знаки официально устанавливаются городами и сегодня являются одной из самых масштабных памятных инициатив в Европе.



Stolpersteine – "камни преткновения" / Фото с Threads

Налог на церковь

В Германии верующие действительно платят церковный налог (Kirchensteuer) – примерно 8 – 9% от суммы подоходного налога. Его удерживают автоматически, если человек официально принадлежит к религиозной общине, например католической или протестантской. Отказаться можно, но нужно официально выйти из церкви.

Ночные спортзалы

В крупных городах немцы могут тренироваться в спортзалах 24 на 7, но аптек, работающих круглосуточно, практически нет. Вместо этого действует система дежурных аптек (Notdienst), которые меняются каждую ночь. Их немного, поэтому иногда приходится ехать через полгорода.

Разный налог на кофе

Пользовательница Threads написала:

За проданный эспрессо с молоком предприниматель платит 7% НДС, за двойной эспрессо с молоком – 19% НДС. Логику такого решения налоговой не могут объяснить даже немцы.

Трудно поверить, но это не миф. Как пишет Stripe, Германия имеет две основные ставки НДС: 7% и 19%. И именно здесь начинается путаница, которая шокирует иностранцев:

кофе "на вынос" при определенных условиях может облагаться 7%,

кофе, выпитый в заведении, обычно – 19%.

Кофейные напитки с добавлением молока часто автоматически переходят в категорию "услуг общественного питания", то есть 19%. Однако дело здесь не в "двойном эспрессо", а в том, считается ли покупка продуктом, или ресторанной услугой.



Разный налог на кофе / Фото Unsplash

