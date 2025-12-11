Чим дивує Німеччина – розкаже 24 Канал з посиланням на допис-обговорення у Threads.

Чим вражає Німеччина?

Меморіали прямо під ногами

У багатьох німецьких містах на тротуарах встановлені Stolpersteine – "камені спотикання". Це невеликі латунні плитки з іменами людей, яких нацисти депортували або вбили під час Голокосту. Ідея полягає в тому, щоб пам'ять була всюди – навіть там, де люди просто йдуть на роботу чи в магазин.

Такі меморіальні знаки офіційно встановлюються містами й сьогодні є однією з наймасштабніших пам'ятних ініціатив у Європі.



Stolpersteine – "камені спотикання" / Фото з Threads

Податок на церкву

У Німеччині віруючі дійсно сплачують церковний податок (Kirchensteuer) – приблизно 8 – 9% від суми прибуткового податку. Його утримують автоматично, якщо людина офіційно належить до релігійної громади, наприклад католицької чи протестантської. Відмовитися можна, але потрібно офіційно вийти з церкви.

Нічні спортзали

У великих містах німці можуть тренуватися в спортзалах 24 на 7, але аптек, що працюють цілодобово, практично немає. Замість цього діє система чергових аптек (Notdienst), які змінюються щоночі. Їх небагато, тому інколи доводиться їхати через пів міста.

Різний податок на каву

Користувачка Threads написала:

За проданий еспресо з молоком підприємець платить 7% ПДВ, за подвійний еспресо з молоком – 19% ПДВ. Логіку такого рішення податкової не можуть пояснити навіть німці.

Важко повірити, але це не міф. Як пише Stripe, Німеччина має дві основні ставки ПДВ: 7% і 19%. І саме тут починається плутанина, яка шокує іноземців:

кава "на виніс" за певних умов може обкладатися 7%,

кава, випита в закладі, зазвичай – 19%.

Кавові напої з додаванням молока часто автоматично переходять у категорію "послуг громадського харчування", тобто 19%. Однак справа тут не у "подвійному еспресо", а в тому, чи вважається покупка продуктом, чи ресторанною послугою.



Різний податок на каву / Фото Unsplash

