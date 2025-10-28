Перелік країн, що найкраще підходять для переїзду, може неабияк здивувати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Які країни найкращі для переїзду?

Канада

Аналіз глобальних даних пошуку Google показав, що найбільше людей прагнуть переїзду до Канади – адже аж 269 220 пошукових запитів стосувалися цієї країни. Окрім того, Канада випередила 74 інші держави, що були включені до дослідження.

І Канада серед бажаних для переїзду країн перемагає вже не вперше – торік вона також приваблювала до себе найбільше експатів. Серед основних причин такої популярності – висока якість життя та неймовірні природні ландшафти.

Австралія

Далека Австралія посіла друге місце – інформацію про переїзд туди шукали 207 900 разів. Людей континент приваблює спокійним способом життя та неймовірними пляжами.



Австралія вважається однією з найкращих країн для переїзду / Фото Pexels

Ірландія

Ця країна несподівано посіла третє місце серед найбажаніших для переїзду країн з 179 400 запитів на рік.

Ось ще кілька популярних країн для переїзду:

Нова Зеландія;

Японія;

Португалія;

Коста-Рика;

Іспанія;

Нідерланди;

Таїланд.

Втім, опитування експатів 172 національностей дало зовсім інші результати, пише BBC. Згідно з ним, найкращими країнами для переїзду є Панама, Колумбія, Мексика, Таїланд та В'єтнам.

