Він порушив роботу аеропорту через свої гігантські розміри. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Supercar Blondie.

Що відомо про інцидент?

Boeing 747 – це один з найбільших літаків, другий за величиною авіалайнер у світі після величезного Airbus A380 super jumbo.

Навіть у стандартній комплектації катарський Boeing 747 ускладнював операції в аеропорту Пальми на острові Майорка в Іспанії. Aviation24.be пише, що через свої розміри він міг використовувати лише злітно-посадкову смугу 06L/24R в аеропорту, найдовшу в Пальмі.

У червні 2025 року Boeing 747-8 BBJ еміра Катару приземлився в Пальмі на Майорці. Це спричинило чимало проблем для аеропорту та управління повітряним рухом.

Через свої величезні розміри він ненадовго порушив роботу аеропорту. Після того, як літак приземлився, злітно-посадкову смугу потрібно було оглянути, щоб переконатися у відсутності пошкоджень злітно-посадкової смуги.

Через перевірку аеропорту довелося тимчасово закрити злітно-посадкову смугу. Це уповільнило швидкість посадок і злетів, що спричинило незначні перебої в роботі.

Про які ще інциденти з літаками варто знати?