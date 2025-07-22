Надзвичайна ситуація трапилася у неділю, 20 липня. Про це пише 24 Канал із посиланням на wyborcza.pl.

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Літак Wizz Air здійснив екстрену посадку в Нідерландах?

Борт лоукостера Wizz Air вилетів з аеропорту "Познань – Лавиця" 20 липня об 11:20. Однак вже під час польоту у кабіні пілотів помітили дим.

Члени екіпажу негайно надіслали запит на допомогу. Авіадиспетчери швидко перенаправили літак до найближчого аеропорту – літак здійснив екстрену посадку у Схіпхол в Амстердамі.

На місці події також направили машини швидкої допомоги, пожежні машини та медичний гелікоптер. На щастя, пілоти успішно посадили літак, тож постраждалих немає.

Причини задимлення у кабіні пілотів поки що невідомі. Також компанія повідомила, що пасажирів доставили до Лондона іншим літаком.

Нагадаємо, що нещодавно угорський лоукостер Wizz Air оголосив про відновлення роботи в аеропорту "Варшава-Модлін". Після 13-річної перерви там запустять 11 нових маршрутів.