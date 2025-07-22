Чрезвычайная ситуация произошла в воскресенье, 20 июля. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на wyborcza.pl.

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Самолет Wizz Air совершил экстренную посадку в Нидерландах?

Борт лоукостера Wizz Air вылетел из аэропорта "Познань – Лавица" 20 июля в 11:20. Однако уже во время полета в кабине пилотов заметили дым.

Члены экипажа немедленно отправили запрос на помощь. Авиадиспетчеры быстро перенаправили самолет в ближайший аэропорт – самолет совершил экстренную посадку в Схипхол в Амстердаме.

На месте происшествия также направили машины скорой помощи, пожарные машины и медицинский вертолет. К счастью, пилоты успешно посадили самолет, поэтому пострадавших нет.

Причины задымления в кабине пилотов пока неизвестны. Также компания сообщила, что пассажиров доставили в Лондон другим самолетом.

Напомним, что недавно венгерский лоукостер Wizz Air объявил о возобновлении работы в аэропорту "Варшава-Модлин". После 13-летнего перерыва там запустят 11 новых маршрутов.