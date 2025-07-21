Инцидент произошел 18 июля этого года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.

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Как бомбардировщик едва не влетел в самолет?

Пассажирский самолет Embraer E175 компании SkyWest Airlines выполнял рейс из Миннеаполиса в Майнота, и в один момент самолет очень круто развернулся.

Мы сделали очень крутой поворот, и именно тогда пилот подключился к интеркому и сказал: "Извините все, я все объясню, когда мы безопасно приземлимся",

– рассказала пассажирка Моника Грин.

Пассажиры рассказали, что хоть и чувствовали себя в опасности, на борту была "удивительно спокойная атмосфера" – никто не паниковал.

Как оказалось впоследствии, неподалеку авиабазы Майнот в самолет едва не влетел военный бомбардировщик B-52, опасно приблизившись.

Для пилота это стало шокирующей неожиданностью, потому что предупреждений об активности военных самолетов в зоне посадки не было. Поэтому в моменте он выполнил "агрессивный маневр уклонения", изменил курс и начал следовать позади бомбардировщика.

Он (пилот – 24 Канал) почти дрожал, пытаясь подобрать слова, но был милым и сосредоточенным. Приятно, что компания не пыталась просто замолчать инцидент,

– сказала пассажирка.

В SkyWest Airlines сообщили, что проводят расследование по этой ситуации.

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