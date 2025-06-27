Хотя прямые научные исследования на эту тему ограничены, понимание предыдущих инцидентов и конструкции самолетов помогают сделать некоторые выводы. 24 Канал со ссылкой на Live Science проливает свет на самые безопасные места в самолете во время потенциальной аварийной посадки.
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Где самое безопасное место во время авиакатастрофы
- В задней части салона
В случае низкоскоростной аварии, например, взлета со взлетно-посадочной полосы, самолеты подвержены развалу на части, причем передняя часть поглощает большую часть кинетической энергии. Согласно анализу, проведенному Федеральным управлением гражданской авиации США, пассажиры, сидящие в задней трети салона, часто имеют больше шансов на выживание, чем те, сидящие в передних и центральных рядах.
Данные свидетельствуют о том, что уровень смертности значительно ниже для лиц, которые разместились в задней части самолета. Поэтому эксперты рекомендуют путешественникам при бронировании билетов рассмотреть возможность выбора мест ближе к хвостовой части самолета.
- Возле крыльев
Также эксперты подчеркнули преимущества кресел возле крыльев. Крылья самолета спроектированы таким образом, чтобы выдерживать значительные нагрузки, обеспечивая необходимую поддержку фюзеляжу. Пассажиры, которые сидят над крыльями или рядом с ними, получают выгоду от повышенной жесткости конструкции, что может снизить риск получения травм во время потенциальных столкновений.
Кроме того, в этой части салона обычно расположены аварийные выходы, что облегчает быструю эвакуацию в экстренных ситуациях. Для тех, кто готов помочь попутчикам в случае чрезвычайной ситуации, эти места считаются разумным выбором для повышенной безопасности.
А ранее 24 Канал писал о том, что не стоит надевать в аэропорт.