Хотя прямые научные исследования на эту тему ограничены, понимание предыдущих инцидентов и конструкции самолетов помогают сделать некоторые выводы. 24 Канал со ссылкой на Live Science проливает свет на самые безопасные места в самолете во время потенциальной аварийной посадки.

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Где самое безопасное место во время авиакатастрофы

В задней части салона

В случае низкоскоростной аварии, например, взлета со взлетно-посадочной полосы, самолеты подвержены развалу на части, причем передняя часть поглощает большую часть кинетической энергии. Согласно анализу, проведенному Федеральным управлением гражданской авиации США, пассажиры, сидящие в задней трети салона, часто имеют больше шансов на выживание, чем те, сидящие в передних и центральных рядах.

Данные свидетельствуют о том, что уровень смертности значительно ниже для лиц, которые разместились в задней части самолета. Поэтому эксперты рекомендуют путешественникам при бронировании билетов рассмотреть возможность выбора мест ближе к хвостовой части самолета.

Возле крыльев

Также эксперты подчеркнули преимущества кресел возле крыльев. Крылья самолета спроектированы таким образом, чтобы выдерживать значительные нагрузки, обеспечивая необходимую поддержку фюзеляжу. Пассажиры, которые сидят над крыльями или рядом с ними, получают выгоду от повышенной жесткости конструкции, что может снизить риск получения травм во время потенциальных столкновений.

Кроме того, в этой части салона обычно расположены аварийные выходы, что облегчает быструю эвакуацию в экстренных ситуациях. Для тех, кто готов помочь попутчикам в случае чрезвычайной ситуации, эти места считаются разумным выбором для повышенной безопасности.

А ранее 24 Канал писал о том, что не стоит надевать в аэропорт.