Хоча прямі наукові дослідження на цю тему є обмеженими, розуміння попередніх інцидентів і конструкції літаків допомагають зробити деякі висновки. 24 Канал з посиланням на Live Science проливає світло на найбезпечніші місця в літаку під час потенційної аварійної посадки.
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Де найбезпечніше місце під час авіакатастрофи
- У задній частині салону
У разі низькошвидкісної аварії, наприклад, зльоту зі злітно-посадкової смуги, літаки схильні до розвалу на частини, причому передня частина поглинає більшу частину кінетичної енергії. Згідно з аналізом, проведеним Федеральним управлінням цивільної авіації США, пасажири, які сидять у задній третині салону, часто мають більше шансів на виживання, ніж ті, що сидять у передніх і центральних рядах.
Дані свідчать про те, що рівень смертності значно нижчий для осіб, які розмістилися в задній частині літака. Тому експерти рекомендують мандрівникам під час бронювання квитків розглянути можливість вибору місць ближче до хвостової частини літака.
- Біля крил
Також експерти підкреслили переваги крісел біля крил. Крила літака спроєктовані таким чином, щоб витримувати значні навантаження, забезпечуючи необхідну підтримку фюзеляжу. Пасажири, які сидять над крилами або поруч з ними, отримують вигоду від підвищеної жорсткості конструкції, що може знизити ризик отримання травм під час потенційних зіткнень.
Крім того, в цій частині салону зазвичай розташовані аварійні виходи, що полегшує швидку евакуацію в екстрених ситуаціях. Для тих, хто готовий допомогти попутникам у разі надзвичайної ситуації, ці місця вважаються розумним вибором для підвищеної безпеки.
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