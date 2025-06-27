Хоча прямі наукові дослідження на цю тему є обмеженими, розуміння попередніх інцидентів і конструкції літаків допомагають зробити деякі висновки. 24 Канал з посиланням на Live Science проливає світло на найбезпечніші місця в літаку під час потенційної аварійної посадки.

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Де найбезпечніше місце під час авіакатастрофи

У задній частині салону

У разі низькошвидкісної аварії, наприклад, зльоту зі злітно-посадкової смуги, літаки схильні до розвалу на частини, причому передня частина поглинає більшу частину кінетичної енергії. Згідно з аналізом, проведеним Федеральним управлінням цивільної авіації США, пасажири, які сидять у задній третині салону, часто мають більше шансів на виживання, ніж ті, що сидять у передніх і центральних рядах.

Дані свідчать про те, що рівень смертності значно нижчий для осіб, які розмістилися в задній частині літака. Тому експерти рекомендують мандрівникам під час бронювання квитків розглянути можливість вибору місць ближче до хвостової частини літака.

Біля крил

Також експерти підкреслили переваги крісел біля крил. Крила літака спроєктовані таким чином, щоб витримувати значні навантаження, забезпечуючи необхідну підтримку фюзеляжу. Пасажири, які сидять над крилами або поруч з ними, отримують вигоду від підвищеної жорсткості конструкції, що може знизити ризик отримання травм під час потенційних зіткнень.

Крім того, в цій частині салону зазвичай розташовані аварійні виходи, що полегшує швидку евакуацію в екстрених ситуаціях. Для тих, хто готовий допомогти попутникам у разі надзвичайної ситуації, ці місця вважаються розумним вибором для підвищеної безпеки.

А раніше 24 Канал писав про те, що не варто вдягати в аеропорт.