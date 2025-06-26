Так, 24 Канал з посиланням на The Telegraph називає 4 аеропорти Європи, де можливі найбільші черги на контролі. Мандрівникам варто бути готовими до затримок і відповідно правильно спланувати свої подорожі в сезон.

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4 аеропорти ЄС з найбільшими чергами на контролі

Брюссель, Бельгія

На початку цього року в аеропорту стався тривожний інцидент, коли пасажири зіткнулися із затримками до 5 годин на паспортному контролі після прибуття. Хоча тривалий час очікування не є типовим для європейських аеропортів, невдоволення в соціальних мережах вказує на те, що випадки трапляються часто.

Брюссель, який щорічно приймає близько 24 мільйонів пасажирів, не належить до найбільш завантажених аеропортів Європи за кількістю пасажирів. Але він вирізняється тим, що обслуговує значну кількість міжнародних рейсів, багато з яких потребують тривалого візового контролю.

Париж, Франція

Керівництво аеропорту визначило нестачу прикордонників як основну причину затримок на паспортному контролі. Під час пікових періодів пасажиропотоку ситуація загострюється, що призводить до значного збільшення часу очікування.

Звіти свідчать, що в середньому пасажири можуть стикатися із затримками до однієї години протягом 2 – 3 днів щомісяця.



Які аеропорти Європи відомі найбільшими затримками / Фото Unsplash

Мадрид, Іспанія

Люди, які часто літають, вважають, що аеропорт Мадрида є лідером з найповільнішого проходження паспортного контролю. Як і Брюссель, аеропорт іспанської столиці обслуговує значну кількість міжнародних мандрівників, особливо тих, хто прибуває з Центральної та Південної Америки.

Тенерифе, Іспанія

Довготривалі черги на паспортному контролі після прибуття продовжують мучити популярний іспанський курортний острів, що вкотре пояснюється нестачею прикордонників. Влада пообіцяла розв'язати проблему вже цього літа, однак залишається неясним, чи принесуть їхні зусилля результати.

Часто до затримок можуть призвести й самі туристи, наприклад, вдягнувши не відповідний одяг. 24 Канал розповів, що не варто вдягати в аеропорт.