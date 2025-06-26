Так, 24 Канал со ссылкой на The Telegraph называет 4 аэропорта Европы, где возможны самые большие очереди на контроле. Путешественникам стоит быть готовыми к задержкам и соответственно правильно спланировать свои путешествия в сезон.

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4 аэропорта ЕС с самыми большими очередями на контроле

Брюссель, Бельгия

В начале этого года в аэропорту произошел тревожный инцидент, когда пассажиры столкнулись с задержками до 5 часов на паспортном контроле по прибытии. Хотя длительное время ожидания не является типичным для европейских аэропортов, недовольство в социальных сетях указывает на то, что случаи случаются часто.

Брюссель, который ежегодно принимает около 24 миллионов пассажиров, не относится к наиболее загруженным аэропортам Европы по количеству пассажиров. Но он отличается тем, что обслуживает значительное количество международных рейсов, многие из которых требуют длительного визового контроля.

Париж, Франция

Руководство аэропорта определило недостаток пограничников как основную причину задержек на паспортном контроле. Во время пиковых периодов пассажиропотока ситуация обостряется, что приводит к значительному увеличению времени ожидания.

Отчеты свидетельствуют, что в среднем пассажиры могут сталкиваться с задержками до одного часа в течение 2 – 3 дней ежемесячно.



Какие аэропорты Европы известны самыми большими задержками / Фото Unsplash

Мадрид, Испания

Люди, которые часто летают, считают, что аэропорт Мадрида является лидером по самому медленному прохождению паспортного контроля. Как и Брюссель, аэропорт испанской столицы обслуживает значительное количество международных путешественников, особенно тех, кто прибывает из Центральной и Южной Америки.

Тенерифе, Испания

Длительные очереди на паспортном контроле по прибытии продолжают мучить популярный испанский курортный остров, что в очередной раз объясняется нехваткой пограничников. Власти пообещали решить проблему уже этим летом, однако остается неясным, принесут ли их усилия результаты.

Часто к задержкам могут привести и сами туристы, например, надев не соответствующую одежду. 24 Канал рассказал, что не стоит надевать в аэропорт.