Так, 24 Канал со ссылкой на The Telegraph называет 4 аэропорта Европы, где возможны самые большие очереди на контроле. Путешественникам стоит быть готовыми к задержкам и соответственно правильно спланировать свои путешествия в сезон.
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4 аэропорта ЕС с самыми большими очередями на контроле
- Брюссель, Бельгия
В начале этого года в аэропорту произошел тревожный инцидент, когда пассажиры столкнулись с задержками до 5 часов на паспортном контроле по прибытии. Хотя длительное время ожидания не является типичным для европейских аэропортов, недовольство в социальных сетях указывает на то, что случаи случаются часто.
Брюссель, который ежегодно принимает около 24 миллионов пассажиров, не относится к наиболее загруженным аэропортам Европы по количеству пассажиров. Но он отличается тем, что обслуживает значительное количество международных рейсов, многие из которых требуют длительного визового контроля.
- Париж, Франция
Руководство аэропорта определило недостаток пограничников как основную причину задержек на паспортном контроле. Во время пиковых периодов пассажиропотока ситуация обостряется, что приводит к значительному увеличению времени ожидания.
Отчеты свидетельствуют, что в среднем пассажиры могут сталкиваться с задержками до одного часа в течение 2 – 3 дней ежемесячно.
Какие аэропорты Европы известны самыми большими задержками / Фото Unsplash
- Мадрид, Испания
Люди, которые часто летают, считают, что аэропорт Мадрида является лидером по самому медленному прохождению паспортного контроля. Как и Брюссель, аэропорт испанской столицы обслуживает значительное количество международных путешественников, особенно тех, кто прибывает из Центральной и Южной Америки.
- Тенерифе, Испания
Длительные очереди на паспортном контроле по прибытии продолжают мучить популярный испанский курортный остров, что в очередной раз объясняется нехваткой пограничников. Власти пообещали решить проблему уже этим летом, однако остается неясным, принесут ли их усилия результаты.
Часто к задержкам могут привести и сами туристы, например, надев не соответствующую одежду. 24 Канал рассказал, что не стоит надевать в аэропорт.