Інцидент трапився 18 липня цього року. Про це пише 24 Канал із посиланням на Mirror.
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Як бомбардувальник ледь не влетів у літак?
Пасажирський літак Embraer E175 компанії SkyWest Airlines виконував рейс з Міннеаполіса до Майнота, і в один момент літак дуже круто розвернувся.
Ми зробили дуже крутий поворот, і саме тоді пілот підключився до інтеркому та сказав: "Вибачте всі, я все поясню, коли ми безпечно приземлимося",
– розповіла пасажирка Моніка Грін.
Пасажири розповіли, що хоч і почувалися в небезпеці, на борту була "дивно спокійна атмосфера" – ніхто не панікував.
Як виявилося згодом, неподалік авіабази Майнот у літак ледь не влетів військовий бомбардувальник B-52, небезпечно наблизившись.
Для пілота це стало шокуючою несподіванкою, бо попереджень про активність військових літаків у зоні посадки не було. Тож у моменті він виконав "агресивний маневр ухилення", змінив курс і почав слідувати позаду бомбардувальника.
Він (пілот – 24 Канал) майже тремтів, намагаючись підібрати слова, але був милим і зосередженим. Приємно, що компанія не намагалася просто замовчати інцидент,
– сказала пасажирка.
У SkyWest Airlines повідомили, що проводять розслідування щодо цієї ситуації.
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