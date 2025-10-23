Озеро Морнос, штучне водосховище у центрі Греції – це основне та життєво важливе джерело води для Афін. І у період між січнем 2022 року та жовтнем 2025, менше, ніж за чотири роки, озеро втратило майже половину свого загального об'єму води, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Чому пересихає водосховище у Греції?

Площа поверхневих вод водосховища зменшилася з приблизно 7,4 квадратної милі до 3,6 – і це неабияк тривожить місцевих мешканців. Масштаб змін відкрили супутникові знімки, отримані за допомогою супутника Copernicus Sentinel-2. Ця європейська місія з двома супутниками на полярній орбіті чітко зазнімкувала відступ озера.

На знімках видно великі ділянки землі, що колись була береговою лінією та дном озера – і особливо помітні води навколо вузької центральної частини водосховища та поблизу дамби. Окрім того, громада Лідорікі тепер розташована не поряд з водою, а біля чистого ґрунту.

Зменшення розмірів озера пояснюють тривалою посухою та невеликою кількістю опадів протягом останніх років, пише Greek Reporter. Це не одиничний випадок, а частина тенденції, що пов'язана з кліматичними змінами, які впливають на увесь Середземноморський регіон. Температура підвищується – і це також пришвидшує втрату води через випаровування.

В Афінах ситуація тривожить систему управління водними ресурсами – адже зменшення обсягів води впливає на роботу дамби та на якість води, яку можна отримати з глибин водосховища. Окрім того, виснаження озера Морнос призводить до посилення навантаження на інші джерела води в місті – як-от озера Ілікі та Марафон.

Очікується, що висихання водосховища вплине й на місцеві екосистеми: торкнуться зміни клімату популяції риб та місцевої природи, що залежить від озера.

