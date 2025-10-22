Жодних творів мистецтва чи предметів не викрали, однак зникла колекція срібних та золотих монет, виявлена у листопаді 2011 року під час ремонтних робіт на цьому місці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Figaro.

Як відбулося пограбування?

Це сталося у понеділок, 20 жовтня, адже це був вихідний. Працівники музею помітили пограбування під час ранкового обходу музею. Злодії зламали вхідні двері та розбили вітрину.

Слідчі схиляються до версії про ретельно сплановану крадіжку зі зломом, яка сталася в ніч з неділі на понеділок, коли країна оговтувалася від пограбування Лувру за день до цього.

Наразі складають точний перелік, що було викрадено. Зазначається, що музей залишатиметься зачиненим до подальшого повідомлення. Приватна служба безпеки забезпечуватиме нічну охорону.

Що відомо про вкрадену колекцію?

Як повідомляє Franceinfo, викрадена колекція срібних та золотих монет була знайдена у листопаді 2011 року під час реконструкції колишнього музею готелю Hotel du Breuil de Saint Germain у Лангрі. Працівники, які працювали над перетворенням будівлі на музей "Дім просвітництва Дені Дідро", знайшли за дерев’яними елементами майже 2000 монет: 1633 срібні та 319 золотих монет, викарбуваних між 1790 і 1840 роками.

