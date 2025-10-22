Глобальне потепління почало поволі змінювати клімат Ісландії – і зрештою це призвело до того, що в країні, яка раніше була надто холодною, вперше зафіксували комарів, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Цікаво У Польщі можна додатково отримати 1000 злотих на місяць, але є умова

Чому в Ісландії з'явилися комарі?

Вчені вже протягом тривалого часу прогнозували, що Ісландія недовго залишатиметься місцем без комарів – адже там є чимало місць, які ідеально підходять для розмноження комах: зокрема ставки та болота. Втім, чимало видів комарів все ж не зуміють вижити у суворому кліматі.

Але потепління в Ісландії все ж відбувається – і причому у дуже несподіваних темпах. Країна теплішає у чотири рази швидше, ніж решта північної півкулі. Це призводить до руйнування льодовиків та появи у водах країни риби з тепліших та південніших кліматичних умов.

Зростання температури, втім, призводить до появи нових видів комарів не тільки в Ісландії. Зокрема, у Великій Британії цьогоріч виявили яйця єгипетського комара, а у Кенті – азійського тигрового комара. Ці види інвазивні, і вони можуть поширювати чимало тропічних хвороб.

А ось в Ісландії виявили вид Culiseta annulata – він холодостійкий та може вижити у непростих кліматичних умовах країни. Двох самиць і одного самця знайшли на виноградних лозах під час збору урожаю.

Багато років тому у літаку в міжнародному аеропорту Кефлавік виявили одного комара іншого виду – але саме цей новий випадок є першим у природному середовищі Ісландії, пише CNN. Як комар потрапив до Ісландії, поки що незрозуміло, але дослідники не виключають можливості, що він потрапив з кораблями чи контейнерами.

Навесні за комахами слідкуватимуть особливо активно, аби зрозуміти, чи вид може пережити зиму та чи закріпиться він в Ісландії.

Які ще новини з-за кордону варто знати?