Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Канцелярію Президента.

Хто та як може отримати додаткову тисячу злотих?

Як відомо, зміни внесли до Закону про податок на доходи фізичних осіб та супутніх нормативних актів. Крім нульової ставки PIT, новий закон підвищує податковий поріг для подружжя – з 120 000 до 140 000 злотих.

Пільга поширюється на тих, хто протягом року виконує:

батьківські,

опікунські,

прийомні обов’язки.

Також на пільгу можуть претендувати сім'ї, які утримують дорослих дітей-студентів до 25 років. До розрахунку включаються як неповнолітні діти, так і ті, хто отримує соціальну допомогу або пенсію по догляду.

Важливо! Водночас діти, що перебувають у шлюбі чи в закладах цілодобового догляду, не враховуються.

За підрахунками президентської канцелярії, фактичний податковий ефект від нових правил буде відчутний у 2027 році, коли родини подаватимуть річні декларації. Реформа має на меті зменшити фінансове навантаження на сім'ї, стимулювати споживання та підтримати активність на ринку праці.

Чи поширюється пільга на українців які живуть у Польщі?

На жаль, наразі немає достовірної інформації, що правило про нульову ставку PIT для батьків з двома й більше дітьми у Польщі поширюється автоматично на українців-мешканців чи іноземців з правом проживання.

Офіційні джерела вказують, що пільга призначена для батьків, які мають батьківські, опікунські чи прийомні обов'язки над дітьми, але не уточнюють, чи потрібне громадянство Польщі, або ж проживання на певному правовому статусі, пише Euronews.



У Польщі можна додатково отримати 1000 злотих на місяць / Фото Unsplash

