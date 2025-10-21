Ще у 2022 році Ірландія запустила пілотну програму підтримки митців – протягом трьох років країна виплачувала двом тисячам людей базовий дохід у розмірі 325 євро на тиждень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Smithonian magazine.

І вже зараз Ірландія вирішила зробити базовий дохід для митців постійно.

Чому Ірландія виплачує гроші митцям?

Згідно з програмою, близько 2000 обраних митців будуть отримувати близько 1500 доларів щомісяця без жодних зобов'язань. У вересні 2026 року почнеться подання заявок, після якого будуть обрані кандидати. Також програма включає положення, що може дозволити 200 додатковим митцям отримувати дохід, якщо з'явиться більше фінансування.

Це досить масштабно. Це стало переломним для моєї роботи та для мого добробуту загалом,

– поділилася художниця з Дубліна Елінор О'Донован, що брала участь у трирічній пілотній програмі.

Спершу ідея фінансової допомоги для митців з'явилася під час пандемії, коли культурні установи по всій Ірландії вимушено зачинили двері. У цей час колишня міністерка культури Ірландії Кетрін Мартін почала шукати способи підтримки митців від уряду.

Тривога щодо того, щоб заробити на хліб, справді впливає на творчі здібності митців. Йдеться про те, щоб дати їм простір для роботи,

– заявила вона.

Пілотний проєкт обійшовся Ірландії у понад 100 мільйонів доларів, повідомляє Business Insider. Та учасники пілотної програми повідомляли, що виплати зменшили їхній фінансовий стрес, допомогли зрости професійно та позитивно вплинули на психічне здоров'я.

