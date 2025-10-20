Всього одна помилка під час прання чохлів для сидінь літаків призвела до того, що фінська авіакомпанія Finnair була змушена скасувати 40 рейсів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Yle.

Цікаво Якщо не виконати цих умов – українці не повернуться з-за кордону: сумний прогноз експерта

Що відбулося з чохлами сидінь фінських літаків?

Прикрий і незвичний інцидент відбувся через те, що чохли для пасажирських сидінь випрали водою, але перед цим не перевірили, як такий метод очищення вплине на вогнезахист матеріалу. Помилка обійдеться авіакомпанії в "копієчку", адже доведеться замінити 2000 чохлів.

Безпека завжди є нашим пріоритетом, і ми завжди дотримуємося інструкцій виробників щодо технічного обслуговування, а також інструкцій та рекомендацій органів влади,

– повідомили в авіакомпанії.

Річ у тому, що чохли для сидінь літаків виготовляють не зі звичайної тканини, а зі спеціального матеріалу, який є поєднанням вовни та нейлону, або ж інших синтетичних компонентів. Такі тканини є стійкими до зносу та вогню. І якщо випрати їх з водою чи звичайними мийними засобами, це може призвести до деформації волокон. Для того, аби цього уникнути, використовують хімчистку, або ж спеціальні спреї чи серветки.

Втім, безпосередньої небезпеки через використання чохлів не було, пише Helsingin Sanomat. Тож літаки вивели з експлуатації винятково як запобіжний захід.

Як невдале прання чохлів вплинуло на польоти?

13 жовтня авіаперевізнику Finnair довелося скасувати до середи близько 40 рейсів – і це вплинуло на подорожі приблизно 5000 людей. Рейси не курсували також у суботу, 18 жовтня.

У компанії зазначили, що на один літак вже вдалося отримати нову партію з 200 чохлів. Він мав вирушити у політ 19 жовтня.

Які ще новини про подорожі літаком варто знати?